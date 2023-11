Le directeur sportif de l’Inter tacle Romelu Lukaku : « Un manque d’éducation et de respect »

Les braises du choc entre l’AS Rome de Romelu Lukaku et son ancien club Inter Milan ne sont pas encore refroidies. Cette fois, ce ne sont pas les supporters, mais un membre du club qui ne cache pas son amertume suite au départ l’été dernier du Diable rouge.Pour RadioTV Serie A, le directeur sportif de l’Inter Piero Ausilio est revenu sur cet épisode. « Je ne veux plus vraiment en parler », commence-t-il avant d’expliquer le fond de sa pensée.

Parfois, les transferts ne se font pas, mais s’il y a une volonté de se dire les choses face à face, il n’y a pas de problème. Mais quand un joueur ne répond à vos appels ou envoie des réponses par l’intermédiaire d’autres personnes, vous sentez qu’il est temps de passer à autre chose. Le chapitre Lukaku est clos depuis le 8 juillet, je me souviens encore de la date. Après plusieurs tentatives, j’ai enfin su le joindre.

Le directeur technique de l'Inter envoie une nouvelle pique à Romelu Lukaku : 'Un manque de respect et d'éducation'Romelu Lukaku en Italie, épisode 865. Devenu persona non grata à l'Inter cet été, le Diable Rouge a quitté la cité... Lire la suite ⮕

Eden Hazard présent à la cérémonie du Ballon d’Or avec ses enfants (vidéo)L’ancien Diable rouge faisait partie des invités de marque pour cette soirée foot. Lire la suite ⮕

Technisch directeur Inter komt nog eens terug op transfersaga rond Romelu Lukaku: “Er was een gebrek aan opvoePiero Ausilio, de technisch directeur van Inter Milan, is nog eens teruggekomen op de hele transfersaga rond Romelu Lukaku in de zomer. Ausilio heeft het over een gebrek aan respect van Lukaku. Lire la suite ⮕

“Lukaku had een gebrek aan opvoeding en respect”: technisch directeur van Inter komt nog eens terug op transfePiero Ausilio, de technisch directeur van Inter Milan, is nog eens teruggekomen op de hele transfersaga rond Romelu Lukaku in de zomer. Ausilio heeft het over een gebrek aan respect van Lukaku. Lire la suite ⮕

– spécial Serie A : l’Inter retrouve Lukaku, le Milan remonté par Naples, leDécouvrez le 9e épisode du Sudinfo Football Club, « spécial Serie A ». Lire la suite ⮕

Deux tweeners, un lob et un smash, Musetti et Dimitrov régalent au Master 1000 de ParisDimitrov – Musetti, c’est un duel de coup droit à une main, mais surtout un combat d’esthète. Et les deux hommes... Lire la suite ⮕