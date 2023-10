Le directeur général de NEC Van Schaik: 'Bas Dost a déjà parlé à ses équipiers'

Un défibrillateur a été amené sur le terrain, mais il n'est pas encore clair s'il a dû être utilisé. 'Personne ici ne savait ce qu'il se passait, jusqu'à ce que l'arbitre Jeroen Manschot dise qu'il y avait un signe de vie et que Bas était à nouveau là. Je pense que Bas a eu de la chance que l'équipe médicale soit arrivée si rapidement.

Les joueurs de NEC étaient trop affectés pour disputer les dernières minutes du match. L'AZ a bien compris cela.' C'est la deuxième fois de la saison qu'un match d'Eredivisie est arrêté après qu'un joueur a perdu connaissance. Le gardien Etienne Vaessen du RKC avait été réanimé dans les derniers instants du match contre l'Ajax, le 30 septembre, après une collision avec Brian Brobbey.

L'ancien brugeois Bas Dost s'effondre en plein match, AZ-NEC arrêtéBas Dost, ancien attaquant néerlandais du Club Bruges, s'est effondré pendant le match que son équipe, NEC Nimègue,... Lire la suite ⮕

Bas Dost (ex-Club Brugge) zakt in elkaar tijdens wedstrijdVoormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC, op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie, op het veld in elkaar gezakt. Lire la suite ⮕

Gewezen Club Brugge-spits Bas Dost zakt in elkaar op het veld: wedstrijd tussen AZ en NEC gestaaktVoormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC, op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie, op het veld in elkaar gezakt. Lire la suite ⮕

D3B ACFF : En plus des points et de la mentalité, Wanze/Bas-Oha retrouve aussi des forces vives, enLa victoire à Sprimont a fait le plus grand bien, l’amical à Thisnes mardi a été très intéressant et des blessés et suspendu sont de retour avant la réception de Meix-devant-Virton. Pour le plus grand plaisir du coach mosan Jean-Yves Mercenier. Lire la suite ⮕

– D3B: Wanze/Bas-Oha – Meix-devant-Virton : Tom Jacques, le réserviste de luxe de Meix-devant-VirtonToujours repris mais très souvent réserviste, Tom Jacques reste un pion important dans le noyau de Meix-devant-Virton. Il accepte son statut sans jamais faire de vagues, et répond présent quand on fait appel à lui. Lire la suite ⮕

«C’est pas tous les jours dimanche» en péril: l’émission de Christophe Deborsu et Salima Belabbas sur RTL-TVIL’émission de débats de RTL tvi pourrait ne pas être reconduite en 2024. Les audiences sont, en effet, au plus bas. Lire la suite ⮕