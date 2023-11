Le deuxième patient au monde à s’être fait implanter un cœur de porc est également décédé

Lawrence Facuette était le deuxième patient à recevoir un cœur de porc, après David Bennett en janvier. Les deux quinquagénaires souffraient d’une maladie cardiaque potentiellement mortelle. Le premier patient était décédé deux mois après la greffe, le cœur s’étant révélé infecté par un virus qui touche le suidé.

Le second a rejeté l’organe et n’a donc pas survécu, selon The New York Times.En raison de leur maladie cardiaque et de divers facteurs de santé, les deux hommes ne pouvaient bénéficier d’une transplantation classique.Les xénogreffes (transplantation d’organe d’un animal à un humain) soulèvent de vifs espoirs car ils pourraient permettre de remédier à la pénurie de dons d’organes.

Fin de saison pour l'Américain Taylor Fritz, blessé aux abdominauxLe joueur de tennis américain Taylor Fritz a annoncé sur Instagram avoir dû déclarer forfait au tournoi ATP de Paris à la suite d'une blessure aux abdominaux synonyme de fin de saison pour le 10e joueur mondial. Lire la suite ⮕

Des manifestants interrompent une audition de ministres au Congrès américain'Honte à vous tous', 'cessez-le-feu maintenant': des manifestants ont interrompu mardi une audition devant le Congrès américain des ministres de la Défense et des Affaires étrangères sur une aide supplémentaire à Israël et l'Ukraine, exigeant de 'sauver les enfants de Gaza'. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : le suspect du meurtre d’un enfant palestino-américain maintenu en détentionL’auteur présumé du meurtre d’un enfant palestino-américain de 6 ans aux Etats-Unis, une semaine après le début du dernier cycle d’hostilités entre Israël et le Hamas, a plaidé lundi non coupable et été maintenu en détention. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : le FBI alerte sur le risque d’attaques liées au conflit sur le sol américainLa guerre entre Israël et le Hamas exacerbe le risque d’attaques sur le sol américain, particulièrement à l’encontre des communautés juives et musulmanes, a alerté mardi le directeur de la police fédérale américaine (FBI). Lire la suite ⮕

Fusillade dans un bowling et un bar-restaurant américain : plusieurs membres de l’entourage de Robert Card, leL’auteur de la fusillade ayant fait 18 morts dans le Maine, aux Etats-Unis, souffrait d’importants troubles mentaux au point où un de ses collègues craignait qu’il ne commette une «tuerie de masse», selon de nouveaux documents officiels rendus publics mardi. Lire la suite ⮕