Le conflit en Ukraine affecte la ville russe de Belgorod

Depuis plusieurs semaines, le conflit en Ukraine affecte directement le quotidien et la sécurité des habitants de Belgorod. L’Ukraine multiplie ses attaques sur la ville russe, située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Le 30 décembre dernier, au moins 25 personnes ont perdu la vie dans des bombardements, le bilan civil russe le plus meurtrier depuis le début de l’offensive de Moscou en Ukraine.

En réaction, la Russie a annoncé ce lundi avoir évacué quelque trois cent habitants qui souhaitaient évacuer la ville. En février 2023, l’Ukraine avait promis que son armée n’utiliserait aucune des armes fournies par les Occidentaux pour viser le territoire russe. L’Ukraine a-t-elle brisé sa promesse ? Il semblerait qu’elle tient pour l’instant parole. Le pays joue la carte de la prudence et utiliserait des armes fabriquées sur son territoire. Par crainte d’un élargissement du conflit, il est fort probable que l’Ukraine ne se risque pas à utiliser les armes des Occidentaux pour viser la Russie. Mais le risque zéro n’existe pa





Les chrétiens orthodoxes d’Ukraine fêtent Noël ce 25 décembreLes chrétiens orthodoxes d’Ukraine fêtent Noël ce 25 décembre. Ce qui peut vous paraître normal ne l’est pas du tout. Jusqu’ici, la tradition en Ukraine était de célébrer la naissance de Jésus début janvier, respectant ainsi le calendrier de l’Église orthodoxe russe. Ce changement de date illustre une nouvelle fois la volonté de Kiev de sortir de l’influence de Moscou. Lors du réveillon de Noël, il n’y a pas de dinde à la table des Ukrainiens mais des plats locaux comme du bortsch (une soupe) à la betterave, des vareniki (des raviolis) et de la koutia, un entremets à base de grains de blé bouillis, de miel, de raisins secs, de noix concassées et de graines de pavot. Depuis des siècles, ce menu de fête était concocté début janvier en Ukraine, en accord avec la tradition russe.

