Ce compteur intelligent communiquant est une vraie saloperie et ne devrait plus exister, un vrai mouchard et une intrusion dans la vie privée, d'ailleurs il est déjà prévu d'avoir plusieurs tarifs différents dans la journée afin de mieux ponctionner les consommateurs, une abolition de ce compteur doit être obligatoire

SUDİNFO_BE: «Jérôme était déjà bien placé sur notre liste cet été», avoue Mohamed Hakem,La semaine a donc été riche du côté de l’Excelsior Virton. Ce vendredi, Mohamed Hakem (manager général) et Rebeai Khabtane (président) ont expliqué leur choix de se séparer de Fabien Valeri pour miser sur Jérôme Arpinon.

SUDİNFO_BE: Cet appareil à raclette multifonction affiché à -49% de remise avec Amazon est l’accessoire parfait pour vosC’est une offre à saisir de toute urgence. En ce moment, Amazon propose l’appareil à raclette Russell Hobbs au prix incroyable de 47,95 € au lieu de 93,16 €. Profitez-en vite !

SUDİNFO_BE: Taxes, énergies, carburant, ... : la Belgique est sur le podium des pays où on paie le plus !Cet été, l’Institut Molinari nous apprenait que les Belges avaient attendu le 15 juillet pour commencer à vraiment gagner de l’argent. Cette fois, Eurostat confirme que nous sommes, derrière la France, le pays où nous sommes le plus taxés.

RTL SPORT: Voss-Tecklenburg n'est plus sélectionneuse de l'équipe féminine d'AllemagneLa fédération allemande de football (DFB) a mis fin au contrat de sa sélectionneuse de l'équipe nationale féminine, Martina Voss-Tecklenburg, avec effet immédiat, après l'élimination prématurée en Coupe du monde cet été de l'Allemagne, vice-championne d'Europe l'an dernier.

SUDİNFO_BE: L’épicerie l’Escapade Artisane, ouverte en août 2022 à Jemeppe-sur-Sambre, ferme ses portes : « Les clientsVoici un an et demi, Christophe Grimanis ouvrait l’Escapade Artisane, à Balâtre (Jemeppe-sur-Sambre). L’épicerie doit déjà fermer, par manque de clients et des charges de plus en plus élevées. Cet entrepreneur en a assez d’être indépendant.

RTLİNFO: La présidente de la BCE annonce le retour de l'inflation à l'objectif de 2% en 2025L'inflation dans la zone euro redescendra à l'objectif de 2% en 2025, a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, lors d'une interview accordée au journal grec Kathimerini. Selon la Française, la BCE est résolue à réaliser cet objectif.

