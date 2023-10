Le Comité P enquête sur l’Inspection générale de la police

Le Comité P, enquête sur l’autre organe de contrôle des services policiers, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, révèlent Het Nieuwsblad et De Standaard. En jeu: la loi du 8 décembre 2022 sur les signalements d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police.

L’enquête a été lancée en avril à la suite de plaintes déposées par d’anciens membres du personnel concernantle contrôle du retour forcé des étrangers qui ont épuisé toutes les voies de recours.Les plaintes font également état d’une culture de travail toxique, de primes injustifiées pour les cadres et d’un manque de formation, dont les fonds prévus auraient été utilisés pour payer le chauffage.

La présidente du Comité P, Kathleen Stinckens, confirme l’enquête, qui n’est pas criminelle souligne-t-elle, mais qui porte sur des. L’Inspection générale s’est quant à elle refusée à tout commentaire, « afin de ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure ». headtopics.com

