Le Comité olympique belge lance sa campagne pour Paris 2024

Le COIB veut faire mieux dans la capitale française que les sept médailles et autant de quatrième place récoltées par les athèltes belges à Tokyo. A moins de trois cents jours du début des Jeux parisiens, le COIB veut sensibiliser le public belge au plus grand évènement sportif du monde organisé l'an prochain - du 26 juillet au 11 août - dans un pays voisin qui plus est.

Sur la musique de 'Victory' du chanteur et compositeur louvaniste Daan, également en voix off dans le clip vidéo, la campagne vise à susciter l'émotion. 'Le sport est une émotion', a d'ailleurs souligné Dieter Reyntjes, directeur marketing et de la communication au COIB.

Qualifications Euro 2024 : les matchs d’Israël contre la Suisse et la Roumanie délocalisés en HongrieL’UEFA indique que les deux rencontres seront jouées avec des spectateurs, dans un stade qui peut en accueillir 4.200. Lire la suite ⮕

Bruce Springsteen se produira le 2 juillet 2024 sur la plaine de WerchterBruce Springsteen and The E Street Band se produiront le mardi 2 juillet 2024 sur la plaine du festival de Werchter, juste avant celui-ci, a annoncé mardi le tourneur Live Nation. Le 'Boss' s'était produit au même endroit cet été à l'occasion du TW Classic. Les tickets pour la nouvelle date seront en vente à partir du vendredi 2 novembre à 10h00. Lire la suite ⮕

La taxe déchets n’augmentera pas en 2024 à FléronBonne nouvelle pour les Fléronnais. Malgré les augmentations de tous les produits et services, la taxe déchets n’augmente pas en 2024. Lire la suite ⮕

Bruce Springsteen slaat zijn prijzen op: waarom je in 2024 meer betaalt voor minder optredensBruce Springsteen (74) keert terug naar België. Net als afgelopen zomer staat hij volgend jaar op 2 juli in het festivalpark van Werchter. Alleen, deze keer zijn de tickets tot 35,50 euro duurder dan dit jaar. In ruil voor minder optredens. Oorzaak? Vijfduizend minder bezoekers. Lire la suite ⮕

Lyon-coach Fabio Grosso na twaalf hechtingen nog niet op trainingNa de incidenten van zondagavond in de aanloop naar de uiteindelijk uitgestelde clash tussen Olympique Marseille en rode lantaarn Olympique Lyon heeft Lyon-coach Fabio Grosso twaalf hechtingen nodig gehad. Lire la suite ⮕

La fièvre des Jeux Olympiques gagne les athlètes, le COIB a lancé sa campagne pour ParisAlors que la campagne du COIB, le Comité olympique et interfédéral belge, est officiellement lancée jeudi sous le signe de l'unité entre les athlètes et les supporters, les sportifs belges sentent aussi monter l'ambiance des Jeux organisés l'été prochain à Paris. Lire la suite ⮕