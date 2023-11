Le Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing porte réclamation contre le projet Ventilus

Le Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing, lors de sa séance de ce 27 octobre 2023, a débattu sur la possibilité de déposer une réclamation dans le cadre du projet Ventilus, le pendant flamand de la « Boucle du Hainaut ».Le projet « Ventilus » est à un moment clé de sa procédure. Sa concrétisation aurait des conséquences fâcheuses pour les communes concernées par le projet de « Boucle du Hainaut ».

La proposition d’une ligne de très haute tension enterrée et en courant continu doit être encore analysée dans l’étude d’incidences environnementales. Mais si « Ventilus » venait à être réalisée comme prôné actuellement, cela réduirait fortement les chances d’une « Boucle du Hainaut » enterrée et en courant continu.

– Coupe du Hainaut : Gilly, Ransart, MSM Collège, Fontaine, Trazegnies, Frasnes, Montignies etPlusieurs de nos clubs régionaux encore engagés en Coupe du Hainaut disputeront un tour d’alignement en ce mercredi de Toussaint. Un derby carolo sera notamment au programme. Lire la suite ⮕

coupe du Hainaut : Coupe du Hainaut | Anvaing prend sa revanche sur Antoing B et lance une spiraleL’AC n’a jamais douté et s’est vite mis à l’abri pour passer ce tour d’alignement face au Pays Blanc B. Bottequin s’est particulièrement mis en évidence... Lire la suite ⮕

Sous la loupe : Les réactions des entraîneurs de Gilly, Trazegnies, Frasnes, Ransart et Fontaine après le tourOn jouait ce mercredi aux quatre coins de la province. Lire la suite ⮕

« C’est à la commune de Frasnes de s’occuper de la signalisation qui permettra d’accéder au RAVeL à Moustier »Jean-Luc Crucke a interrogé le ministre de la Mobilité Philippe Henry sur l’accessibilité au RAVeL au niveau de Moustier mais selon le ministre, « l’aménagement d’infrastructures ou de simple signalisation directionnelle est du ressort des communes ». Lire la suite ⮕

Acren/LessinesB était un peu trop tendre (+ les matches de Mouscron et de Rumes)La REAL B s’est inclinée à Neufvilles. Le Stade Mouscronnois et Rumes sont aussi éliminés de la coupe après leurs déplacements respectifs à Mont-sur-Marchienne et Frasnes-lez-Gosselies. Lire la suite ⮕

