Le Club de Bruges étrille le Beerschot et rejoint les 8es de finale

Les Brugeois ont plié le match en une demi-heure et menaient déjà 0-4 à la 33e minute de jeu. Igor Thiago a vite montré la voie en marquant à lui tout seul (4e) : il a récupéré le ballon, fixé la défense et s'est excentré sur la gauche avant de conclure en puissance.

Andreas Skov Olsen a doublé la mise (23e) sur une passe en retrait puis Denis Oddoi (31e) et Hugo Vetlesen (33e) ont tous deux marqué de la tête. Avant la pause, Skov Olsen a encore marqué d'une superbe frappe du plat du pied depuis la demi-lune (44e). En seconde mi-temps, Vetlesen s'est lui aussi offert un doublé en reprenant une passe de Thiago (54e). La rencontre était la dernière des 16 matches du tour.

