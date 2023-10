Le chômage indemnisé a augmenté en septembre

L’Office national de l’emploi a compté en septembre 289.172 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi qui ont perçu une allocation. C’est 5.722 de plus qu’en septembre 2022 (+2%).Or, mise à part la période liée à la pandémie de coronavirus, le chômage indemnisé affichait plutôt une tendance à la baisse depuis fin 2014. En neuf ans, il a ainsi diminué de 37,7%.

Chez les femmes, une légère baisse, de 0,2%, est aussi notée (-255 personnes).Le nombre de chômeurs complets a augmenté sur base annuelle dans toutes les Régions : de 2,8% en Wallonie, de 1,9% à Bruxelles-Capitale et de 1,1% en Flandre.Le chômage complet de courte durée (moins d’un an) a crû de 11,3% en un an tandis que celui de durée moyenne (entre un et deux ans) a grimpé de 16,8%.

Lire la suite:

sudinfo_be »

