Le choix de David Cameron comme ministre des Affaires étrangères montre la faiblesse des Conservateurs

Lieven Buysse est professeur de linguistique anglaise et de culture britannique à la KU Leuven Campus Brussel. 'Le choix de David Cameron en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères montre la faiblesse des Conservateurs', écrit Lieven Buysse. 'Que reste-t-il de la crédibilité de Rishi Sunak ?' Le retour de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron sur la scène politique en tant que ministre des Affaires étrangères est assez remarquable.

Plus d'un an après son entrée en fonction et plus d'un an avant les élections, le Premier ministre Sunak n'arrive pas à redresser les sondages d'opinion pour son parti. Les nouveaux changements dans son cabinet doivent inverser la tendance, mais c'est toujours une danse sur un fil mou. Sunak devait absolument intervenir lundi. Sa ministre de l'Intérieur, Braverman, avait presque ouvertement demandé sa démission en attaquant frontalement ses services de police, en publiant un article d'opinion dur contre l'avis du Premier ministre et en faisant une série de déclarations polarisantes

