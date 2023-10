Le chantier de réfection de l'autoroute E40 entre Lincent et Hélécine touche à sa fin

Les travaux se sont concentrés sur les voies vers Bruxelles et avaient pour but de remettre à neuf les couches supérieures de l'E40/A3 de Lincent à Hélécine, soit une portion de près de neuf kilomètres. Les bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur n°26 'Hélécine' ont un temps été fermées à la circulation.

Ensuite, les travaux ont porté sur l'échangeur n°27 'Lincent', qui a à son tour été fermé au trafic, de même que l'accès à l'aire autoroutière d'Hélécine, vers Bruxelles.

