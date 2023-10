Le chantier de réfection de l’autoroute E40 entre Lincent et Hélécine touche à sa fin

Le chantier de réfection des revêtements de l’E40/A3 de Lincent (Liège) à Hélécine (Brabant wallon), qui a débuté le 8 août dernier, est terminé, annonce lundi la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Les voies sur ce tronçon ont donc en partie été rouvertes à la circulation ce lundi.

Les bretelles d’accès et de sortie de l’échangeur n°26 « Hélécine » ont un temps été fermées à la circulation. Ensuite, les travaux ont porté sur l’échangeur n°27 « Lincent », qui a à son tour été fermé au trafic, de même que l’accès à l’aire autoroutière d’Hélécine, vers Bruxelles.

