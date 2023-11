Le centre d’accueil Fedasil de Theux rouvre : les 50 premiers demandeurs d’asile sont arrivés

Ce mardi 31 octobre, les 50 premiers demandeurs d’asile sont arrivés au camping Polleur, à Theux.Au total, ils pourront être 250, essentiellement des familles avec enfants, à y être hébergés. Une situation qui résulte du manque de places dans le réseau d’accueil de Fedasil. L’occupation du camping durera six mois (jusqu’à fin avril 2024), après quoi il retrouvera les touristes.

L’équipe du centre de Theux peut aussi compter sur l’aide de collaborateurs expérimentés venus d’autres centres Fedasil, comme ceux de Liège, Glons, Spa et Bovigny », indique Fedasil dans un communiqué.

La commune de Theux se dote d’un tout nouveau site internetDésireuse de moderniser sa communication digitale, la commune de Theux s’est dotée d’un tout nouveau site internet bien plus épuré, mieux organisé et plus agréable. Lire la suite ⮕

Un conseiller Ecolo déchu de son mandat à Theux : « Une décision dure mais les règles sont les mêmes pour toutGrosse surprise ce mardi pour le conseil communal de Theux. Le conseiller Ecolo Joni Bastianello ne peut siéger car il vient d’être déchu de son mandat. Explications. Lire la suite ⮕

'Depuis deux ans, l’État belge bafoue les droits des demandeurs d’asile', alerte AmnestyLa Belgique doit 'remédier à la crise de l’accueil qu’elle a elle-même générée, et qui dure depuis maintenant deux... Lire la suite ⮕

'Depuis deux ans, l'État belge bafoue les droits des demandeurs d'asile', alerte AmnestyLa Belgique doit 'remédier à la crise de l'accueil qu'elle a elle-même générée, et qui dure depuis maintenant deux ans', a appelé Amnesty International dans un communiqué publié mardi. Lire la suite ⮕

Une soixantaine de camions d'aide humanitaire ont rejoint Gaza mardiLe Croissant-Rouge palestinien a indiqué mardi soir que 59 camions d'aide humanitaire sont arrivés mardi dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕