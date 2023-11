Le cèdre de l’ISMA à Arlon élu arbre de l’année 2023 !

Nous vous en parlions il y a de cela quelques semaines : l’iconique cèdre de l’ISMA participait au concours d’« Arbre de l’année », en compagnie de 4 autres arbres emblématiques de Belgique. Le public a voté en nombre, et comme nous l’apprenons ce mercredi après-midi, il a élu le cèdre « Arbre de l’année 2023 ». Ceci met encore plus en avant le lien étroit que notre province entretient avec la nature.

Enfin, l’envergure de l’arbre est également impressionnante : 27m d’envergure, couvrant au total plus de 4 ares. En été, cela offre ainsi un immense coin d’ombre, lorsque les chaleurs deviennent de plus en plus insoutenables.