La sécheresse provoquée par le phénomène El Niño continue d'impacter sérieusement les systèmes de réservoirs' nécessaires au fonctionnement des écluses du canal, a relevé l'opérateur. Les restrictions ont fait exploser les délais pour le passage des bateaux, avec une file d'attente qui a atteint jusqu'à 163 navires en août.

RTBFİNFO: Météo en Belgique : des rafales de vent pouvant approcher les 100 km/h sont prévues cette semaineC’est une dépression de tempête qui se forme de l’autre côté de l’Atlantique en raison d’un conflit de masse...

SUDİNFO_BE: Au Mexique, l’ouragan Otis fait 48 morts et 6 disparus: l’aide se déploie lentementL’ouragan Otis qui a dévasté la côte Pacifique au Mexique, et en particulier la célèbre station balnéaire d’Acapulco, a fait 48 morts, et 6 personnes restent portées disparues dimanche, selon les autorités qui commencent à distribuer l’aide humanitaire.

SUDİNFO_BE: Joe Biden veut avoir «une conversation constructivre» avec Xi Jinping lors sommet de l’Apec en novembreLe président américain Joe Biden «veut avoir une conversation constructive» avec son homologue chinois Xi Jinping, a dit mardi sa porte-parole, en précisant que leur rencontre aurait lieu à San Francisco, où se déroulera mi-novembre un sommet de l’Apec (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique).

SUDİNFO_BE: – USATitre papier: Romain Bruwier s’épanouit dans l’Indiana : L’ancien joueur deL’ancien joueur du RSW Liège Basket adore sa nouvelle vie de l’autre côté de l’Atlantique où il allie études et basket de haut niveau. D’ailleurs, ses débuts sous la vareuse de Huntington ont été impressionnants.

RTLİNFO: Le canal de Panama restreint encore le passage des navires à cause de la sécheresseL'opérateur du canal de Panama, voie de passage des navires de marchandises entre l'Atlantique et le Pacifique, a annoncé mardi (heure locale) réduire encore davantage le nombre de traversées en raison de la sécheresse.

