Le but de la délivrance pour Youri Tielemans à Aston Villa ? « Il avait besoin de cette performance, mais il a

Voilà un but qui devrait faire beaucoup de bien. Aston Villa s’est imposé sur le score de 1-4 ce jeudi en Europa League sur la pelouse d’AZ Alkmaar. Et Youri Tielemans en a profité pour inscrire son tout premier but sous ses nouvelles couleurs.Cette réalisation pourrait bien être celle de la délivrance pour le Diable rouge, en difficulté depuis son arrivée chez les Villans et rarement titularisé par Unaï Emery.

C’est un très bon joueur et il va le montrer ici, j’en suis sûr », a rassuré le coach espagnol après la rencontre.« L’an dernier, nous avons construit une équipe avec une structure offensive et défensive très solide. Il fait tout pour essayer de s’adapter rapidement », a ajouté Emery. « Il travaille et augmente son niveau à chaque entraînement pour pouvoir jouer davantage en match.

