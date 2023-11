Le but de l'armée israélienne à Gaza : détruire le Hamas

Pour le Premier ministre Netanyahu, l'objectif de l'armée israélienne à Gaza est simple : détruire le Hamas. Les responsables et généraux israéliens veulent se venger de l'attaque du Hamas le 7 octobre, mais il n'est pas encore clair ce que les plans israéliens à long terme impliquent. Les critiques se demandent d'ailleurs s'il y a déjà eu une réflexion à ce sujet. Tout d'abord, il est surtout peu clair ce que "détruire le Hamas" signifie concrètement.

"Il est indéniable que le Hamas perdra cette guerre militairement", déclare Rudi Vranckx. "Mais on oublie que le Hamas est plus que sa branche militaire." Les branches administrative et politique abritent également 60 000 personnes





🏆14. vrtnws » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

RTBFİNFO: – Israël-Gaza : le Hamas dit travailler avec des 'médiateurs' pour libérer les otages 'civils'Les échanges de tirs se sont multipliés vendredi dans la zone frontalière entre Israël et le Liban sous très haute...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: – Gaza : le Hamas dit travailler avec des 'médiateurs' pour libérer les otages 'civils'Le Hamas palestinien a affirmé vendredi soir qu’il travaillait avec des 'médiateurs' pour libérer les otages 'civils'...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

LEVİF: Les atrocités du Hamas, « pas une excuse » pour bloquer l’aide humanitaire à Gaza (De Croo)Suivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct.

La source: LeVif | Lire la suite »

RTBFİNFO: Guerre Israël-Gaza : réouverture du terminal de Rafah à Gaza pour les étrangers et binationauxLa guerre au Proche-Orient est entrée dans son 31e jour ce lundi. Le roi de Jordanie Abdallah II a annoncé le largage...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: – Gaza : la France veut 'évacuer dans les meilleurs délais' les Français présents à GazaLa France veut évacuer 'dans les meilleurs délais' ses ressortissants se trouvant dans la bande de Gaza, assiégée et...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTLİNFO: Gaza: jusqu'à sept otages français, Macron confiant dans les 'canaux' pour les libérerUne Française a été emmenée 'avec certitude' par le Hamas à Gaza et six autres Français sont présumés otages, 'sans certitude', a déclaré vendredi soir Emmanuel Macron, se disant 'confiant' dans les canaux utilisés 'par le truchement du Qatar' pour obtenir leur libération.

La source: rtlinfo | Lire la suite »