Le bus de Lyon caillassé avant l’olympico : le match n’aura pas lieu et est annulé

Le match entre Marseille et Lyon est un match qui a la réputation pour être « chaud ». Malheureusement, des incidents ont eu lieu avant le début de la rencontre. Le bus lyonnais a été caillassé et l’entraîneur, Fabio Grosso a été pleinement touché au visage. La vitre avant droite du bus a été complètement brisée et une autre en partie endommagée.

En sang, il a dû rejoindre l’infirmerie et mettre un bandeau sur sa blessure.Le match n’aura finalement pas lieu et est annulé. Gennaro Gattuso, Pablo Longoria et Jean-Pierre Papin se sont rendus dans le vestiaire lyonnais, selon Prime Video. Suite à cette discussion, la décision de ne pas disputer la rencontre aurait été prise.

