Le bus de Lyon caillassé avant l’olympico : le coach Grosso en sang touché à l’œil (vidéo)

Le match entre Marseille et Lyon est un match qui a la réputation pour être « chaud ». Malheureusement, des incidents ont eu lieu avant le début de la rencontre.

Le bus lyonnais a été caillassé et l’entraîneur, Fabio Grosso a été pleinement touché au visage. En sang, il a dû rejoindre l’infirmerie et mettre un bandeau sur sa blessure.Le match est prévu pour 20h45, les Lyonnais sont dans une très mauvaise passe en étant lanterne rouge au classement avec seulement 3 points.

