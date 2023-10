Le bus de Lyon caillassé avant l’olympico, Fabio Grosso blessé : le match à Marseille est annulé

La rencontre entre Marseille et Lyon, comptant pour la 10e journée du championnat de France de football, n’aura pas lieu dimanche après les incidents survenus devant le stade avant le match. Le bus de Lyon a été caillassé lors du trajet vers le Stade Vélodrome et l’entraîneur lyonnais Fabio Gross a été blessé au visage.

La vitre avant droite du bus a été complètement brisée et une autre en partie endommagée, selon un journaliste de l’AFP.« Une réunion de crise a eu lieu et a permis de prendre l’avis des parties prenantes », a expliqué en conférence de presse l’arbitre de la rencontre François Letexier, cité par L’Equipe.

