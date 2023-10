Le Bureau du Parlement wallon révoque son ancien greffier

Réuni mercredi, le Bureau de l'assemblée a décidé, 'au scrutin secret et à l'unanimité, de proposer la sanction disciplinaire de la démission d'office', annonce vendredi dans un communiqué Jean Bourtembourg, l'avocat du Parlement de Wallonie. M. Janssens a toutefois la possibilité de déposer à présent un recours contre la décision.

L'ancien greffier de l'assemblée wallonne était suspendu de ses fonctions depuis le 15 septembre 2022 dans la foulée de révélations sur la gestion dispendieuse de deux chantiers, dont celui de la Maison des Parlementaires, et des plaintes déposées à son encontre pour harcèlement moral. Depuis mars dernier, cette mesure de suspension avait été assortie d'une retenue de 20% de son salaire.

