Le brassard de capitaine contre Tournai, la juste récompense pour Quentin Louagé

P2B | Un match nul qui ne fait avancer ni Le Roeulx, ni Bracquegnies: «Nous n'avons pas reculé» (vidéos et photos)

L’Estudiantes Tournai a cru pouvoir renverser la vapeur face au leader AnversMalgré une première mi-temps catastrophique, les Tournaisiens ont failli créer l’exploit contre leleader autoritaire. Lire la suite ⮕

Première titularisation et premier but pour Quentin Deppe avec l’Union Hutoise, en D3Les héros du match face à Aywaille, côté hutois, s’appellent Maxime Crahay – auteur d’un arrêt cinq étoiles à 0-0 – et Quentin Deppe. Retrouvez la réaction vidéo de ce dernier. Lire la suite ⮕

Les places réservées aux parents sont souvent occupées devant la crèche d’Estaimpuis, la commune cherche desMalgré des places exclusivement réservées aux parents des bébés et enfants fréquentant la crèche, il est bien difficile de se garer pour déposer les bambins. Le bourgmestre envisage l’utilisation de vignette sur les voitures des parents. Lire la suite ⮕

De plus en plus de cellules commerciales vides dans les centres-villes d’Ath, Tournai et MouscronUne enquête de l’AMCV sur les commerces dans les centres-villes wallons a récemment été dévoilée et elle prend en compte trois villes de Wapi, à savoir Ath, Mouscron et Tournai. Les chiffres révèlent qu’il y a plus de cellules commerciales vides qu’en 2020 dans ces trois villes. Lire la suite ⮕

Le dossier lié à la démolition de la passerelle d’Allain à Tournai avance : deux ponts de la rue de La Lys ontIl y a quelques jours, les habitants de Chercq ont sans doute remarqué la démolition de deux ponts situés à hauteur de la rue de La Lys. Le chantier avance donc. Lire la suite ⮕

Miam’carons à Tournai met du croustillant, de la gourmandise et des paillettes dans la vie de ses clientsDepuis trois ans tout juste, Ermeline Lemaire a changé de vie, entraînée par sa passion pour les macarons et pâtisseries. Après avoir ouvert Miam’carons, son atelier, à Tournai, la Basècloise installe dans quelques jours un petit comptoir « Chez Charlotte » dans la rue Dorez. Lire la suite ⮕