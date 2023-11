Le bonus pension en Belgique

Le bonus pension est à nouveau d’actualité en Belgique. Son but? Soutenir les travailleurs désireux de rester actifs plus longtemps. Qu’implique-t-il? Comment en bénéficier? Quels sont ses avantages éventuels? Et surtout à quel montent pourriez-vous prétendre. Analyse et cas concrets.est sur la table depuis un moment au gouvernement fédéral. Dans l’avant-projet de loi adopté en première lecture par le conseil des ministres à la mi-septembre dernier, il est notamment.

Une mesure qui n’est pas nouvelle mais qui a été remaniée, notamment pour tenter d’éviter les erreurs du passé.. A l’époque, un montant forfaitaire d’environ deux euros brut était octroyé pour chaque jour travaillé après l’âge de 62 ans ou après une carrière d’au moins 44 années civiles, et il était ajouté au montant de la pension.en matière de relèvement de l’âge de la retraite et profitant surtout à des travailleurs qui auraient de toute façon poursuivi leur carrière au-delà de la date de prise en cours de leur (pré)pension.inspirée du modèle espagno





🏆62. LeVif » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

SUDİNFO_BE: Un petit-déjeuner pour soutenir Oxfam Mouscron et faire connaître son magasinLe 19 novembre prochain, Oxfam Mouscron organise son traditionnel petit-déjeuner à La Grange en soutien à Bombolulu, son partenaire kenyan.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: « Insaisissable », « Son agressivité, son énergie et son intensité ont frustré Lens » : Johan BakayokoAprès Jérémy Doku, un autre jeune Diable rouge s’est illustré sur la scène internationale.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: – Coupe de Belgique : Futsal (Coupe de Belgique) | Brunehaut a commis trop d’erreurs à GenkAvec seulement deux joueurs sur le banc, le groupe dirigé par Frédéric Duponcheel n’était pas assez étoffé pour rivaliser avec une équipe qui se trouve en pleine bourre.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: – Coupe de Belgique (Ligue) : Futsal (Ligue) | Coupe de Belgique: les Galacticos de Manage émergentC’est devant une belle petite assemblée que s’est déroulé ce derby entre les leaders de la N3A et N2A. Finalement, les Manageois ont décroché leur qualification pour le tour suivant, au terme d’un match intense et tendu.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Coupe de Belgique (Ligue) : Futsal (Coupe de Belgique - Ligue) | Citta Péronnes crée la surprise facePour ce match de Coupe, la Citta Péronnes, pensionnaire de P2, a largement dominé au score la N3A du River Plate Morlanwez.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Coupe de Belgique (Ligue) : Futsal | Coupe de Belgique: Blampain Braine se qualifie au petit trotLes Brainois n’ont pas dû forcer leur talent pour éliminer Wemmel, une équipe de première provinciale du Brabant flamand.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »