Le bilan de l’explosion à Kaboul passe à quatre morts

Le bilan de l’explosion survenue dans la capitale afghane, Kaboul, vendredi matin est passé à quatre morts. Sept autres personnes ont été blessées, rapporte la chaîne d’information Tolo News, en citant le porte-parole de la police. La cause de l’explosion n’est pas encore connue. L’explosion s’est produite dans le quartier de Dasht-e-Barchi, un quartier de l’ouest de la ville majoritairement peuplé par la communauté chiite hazara.

Des vidéos d’un bâtiment en feu et d’une rue couverte de débris circulent sur la plateforme X (anciennement Twitter). Selon les médias, il s’agirait d’une salle de fitness. Aucune information n’a été donnée sur les causes de la déflagration. Depuis que les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul en août 2021, de multiples attaques ont été menées par le groupe terroriste État islamique (EI).

