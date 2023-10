Laurens De Plus prolonge son aventure chez Ineos Grenadiers jusqu'en 2026

De Plus, 28 ans, roule pour Ineos Grenadiers depuis 2021 après des passages au sein de la structure Quick-Step (2016-2018) et chez Jumbo-Visma (2019-2020). C'est sous le maillot de l'équipe néerlandaise que l'Alostois a décroché la seule victoire de sa carrière avec le classement général du BinckBank Tour en 2019.

'Je suis très heureux de rester trois saisons de plus avec l'équipe. J'espère pouvoir continuer à m'améliorer ces prochaines années et je crois que nous allons continuer à grandir, nous développer et écrire de belles histoires. Je sens que j'ai ma place dans cette équipe et tout le monde connaît mes capacités.

Lars van der Haar devance Eli Iserbyt et Laurens Sweeck à MaasmechelenLe Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek-Lions) a remporté la 2e manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Maasmechelen. Le champion des Pays-Bas l'a emporté en solitaire avec 21 secondes d'avance sur Eli Iserbyt et 27 sur Laurens Sweeck, signant son premier succès en Coupe du monde depuis deux ans. Lire la suite ⮕

Journée internationale de l’Internet : Journée internationale de l’Internet: la vidéo de plus en plusLe streaming de vidéos est l’activité principale en ligne, et représente environ 65% de l’ensemble du trafic. Netflix a désormais dépassé YouTube Lire la suite ⮕

Kan Laurens Sweeck in Maasmechelen weer aanhaken bij de toppers? “Misschien moet de cross iets meer naar zijnMaasmechelen was vorig jaar nog een mijlpaal voor Laurens Sweeck (29). Hij won er zijn eerste wereldbekerwedstrijd en plaveide daarmee het eerste stuk van zijn route richting eindzege in het meest prestigieuze klassement in het veld. Dit jaar liggen de kaarten er iets anders en hoopt hij er na een blessure weer aan te haken bij Iserbyt en co. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : la situation à Gaza devient «de plus en plus désespérée», alerte le chef de lLe secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est alarmé dimanche d’une situation «de plus en plus désespérée» dans la bande de Gaza, déplorant qu’Israël y ait «intensifié ses opérations militaires». Lire la suite ⮕

ChatGPT: wat krijg ik voor die ‘Plus’?Wie de nieuwste en beste versie van ChatGPT wil gebruiken, kan een ChatGPT Plus abonnement nemen. Wat krijgt u dan extra, en loont het de moeite? Lire la suite ⮕

Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de plus de 8.000 mortsSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕