Lasne Ohain écarte le BX Brussels sur le plus petit écart

S’abonner, c’est nous soutenir.D2 | Soupe à la grimace à Rebecq qui ne joue que 30 minutes: «Mon plus gros regret, ce ne sont pas les cinq dernières minutes après le 2-1 mais le reste de la rencontre» (+VIDÉOS et bulletins)

Bierexperts keuren 1.800 bieren tijdens Brussels Beer Challenge: “We hebben al enkele mindere bieren voorgesch95 bierexperts uit alle hoeken van de wereld zijn drie dagen lang aan de slag in de kerk van het Paterspand in Turnhout. Voor de Brussels Beer Challenge keuren ze in totaal 1.800 bieren in 96 verschillende stijlen. Wij namen zondagvoormiddag poolshoogte en mochten zelfs even meeproeven. Lire la suite ⮕

Cinquième succès d'affilée pour le Brussels qui reprend la têteAprès sa défaite initiale, le Brussels a remporté dimanche face à Mons un cinquième succès d'affilée (90-76) à l'occasion de la dernière rencontre comptant pour la sixième journée de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de Basket. Lire la suite ⮕

Deux peines d’un an prison ferme pour avoir tenté de voler une Porsche Cayenne à LasneDeux individus ont été condamnés à un an de prison ferme. En septembre 2019, ils ont tenté de voler une Porsche Cayenne à Lasne. Lire la suite ⮕

Les héritiers du Palais Stoclet à Woluwe-Saint-Pierre critiques de l’ouvrir au publicEn réaction à la volonté d’Ans Persoons (Vooruit.brussels), secrétaire d’État au Patrimoine, d’ouvrir le palais Stoclet au public, l’entreprise familiale des héritiers se sont montrés critiques. Lire la suite ⮕

Le Bouraza Bruxelles et le RWDM toujours au coude à coude en D2A: «Mais on doit faire mieuxLa course à deux continue en Division 2A suite aux victoires conjointes du RWDM Futsal et du Bouraza Brussels. Lire la suite ⮕

Brusselse metro leidt verslaafden en daklozen naar de opvangBrussel worstelt in zijn metronetwerk met drugs, veiligheid en thuisloosheid. Het Brussels Gewest en de vervoersmaatschappij MIVB stelden deze week hun traject naar een betere toekomst voor, maar zal dat volstaan? Lire la suite ⮕