Lars van der Haar s'offre 'une victoire très importante' à une semaine de l'Euro

'C'est une victoire très importante pour moi', a déclare le Néerlandais, qui s'est imposé en solitaire devant Eli Iserbyt et Laurens Sweeck. 'Gagner n'est pas facile et le plateau était relevé aujourd'hui, mais j'ai pu compter sur mes coéquipiers', ajoute Van der Haar, qui a décroché sa 2e victoire de la saison à une semaine de l'Euro.

Un Euro dont il sera de nouveau un des favoris sur le circuit de Pontchâteau en France. 'Je ne sais pas si le parcours me conviendra complètement mais je me concentre bien sûr sur l'Euro. Tout s'est parfaitement déroulé aujourd'hui, j'espère que ce sera encore le cas dimanche prochain', conclut Van der Haar, champion d'Europe en 2015 et 2021.

Coupe du monde de cyclocross : Lars van der Haar et Fem van Empel triomphent à MaasmechelenPas de deuxième succès pour Thibau Nys ! Celui qui avait décidé de ne pas participer au Superprestige à Ruddevoorde... Lire la suite ⮕

Lars van der Haar devance Eli Iserbyt et Laurens Sweeck à MaasmechelenLe Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek-Lions) a remporté la 2e manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Maasmechelen. Le champion des Pays-Bas l'a emporté en solitaire avec 21 secondes d'avance sur Eli Iserbyt et 27 sur Laurens Sweeck, signant son premier succès en Coupe du monde depuis deux ans. Lire la suite ⮕

Lars van der Haar glijdt het beste in de modder: Nederlander wint Wereldbeker in Maasmechelen voor Eli IserbytGeen Belgische overwinning in de Wereldbekermanche van Maasmechelen. Eli Iserbyt en Thibau Nys vochten alweer een mooi duel uit, maar het leverde hen geen zege op. Lars van der Haar was namelijk de sterkste op het glibberige parcours in Limburg en maakte de minste foutjes. Iserbyt reed naar plek twee, voor Laurens Sweeck. Lire la suite ⮕

Topfavoriete Fem van Empel wint voor tweede jaar op rij Wereldbekermanche in Maasmechelen na autoritaire soloFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de cyclocross : nouvelle démonstration de Fem van Empel à MaasmechelenLa championne du monde Fem van Empel (Jumbo Visma) a remporté dimanche la deuxième manche de la Coupe du monde de... Lire la suite ⮕

Fem van Empel wint ook in Maasmechelen de WereldbekermancheFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕