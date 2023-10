Lars van der Haar devance Eli Iserbyt et Laurens Sweeck à Maasmechelen

Niels Vandeputte et l'Espagnol Felipe Orts complètent le top 5, tandis que Thibau Nys, vainqueur de la 1e manche de Coupe du monde le 15 octobre à Waterloo aux Etats-Unis, a pris la 7e place. Van der Haar, 5e à Waterloo, prend par la même occasion la tête du classement général de la Coupe du monde, où il compte 1 point d'avance sur Iserbyt et 2 sur Nys.

La championne du monde néerlandaise, tenante du trophée et lauréate de la manche initiale le 15 octobre à Waterloo aux États-Unis, a devancé de 1:28 sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck. Aniek van Alphen qui a complété le podium entièrement 'oranje' à 1:42. Alicia Franck, première Belge, a franchi la ligne d'arrivée en 8e position à 2:41de van Empel.

Vier op vier in Ruddervoorde voor Eli Iserbyt na sterke laatste ronde en entertainend uur veldrijdenEli Iserbyt heeft de Superprestigemanche van Ruddervoorde op zijn naam geschreven. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal was na een bijzonder entertainende en spannende cross sterker dan Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Op de erelijst volgt hij zichzelf op want de West-Vlaming won ook de voorbije drie edities.

Eli Iserbyt remporte la course masculine à Ruddervoorde et conforte sa place en têteEli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté la 2e manche du Superprestige chez les messieurs, samedi à Ruddervoorde. Son coéquipier et compatriote Michael Vanthourenhout, le champion d'Europe, a fini 3e derrière le Néerlandais Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions).

Coupe du monde de cyclocross: Lars van der Haar devance Eli Iserbyt et remporte la 2e mancheLe champion des Pays-Bas l'a emporté en solitaire avec 21 secondes d'avance sur Eli Iserbyt et 27 sur Laurens Sweeck, signant son premier succès en Coupe du monde depuis deux ans.

Lars van der Haar glijdt het beste in de modder: Nederlander wint Wereldbeker in Maasmechelen voor Eli IserbytGeen Belgische overwinning in de Wereldbekermanche van Maasmechelen. Eli Iserbyt en Thibau Nys vochten alweer een mooi duel uit, maar het leverde hen geen zege op. Lars van der Haar was namelijk de sterkste op het glibberige parcours in Limburg en maakte de minste foutjes. Iserbyt reed naar plek twee, voor Laurens Sweeck.