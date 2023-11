Lars van der Haar complète la fête de Baloise Trek Lions: 'Un cross extrêmement dur'

'C'était un cross extrêmement dur', a confié Van der Haar. 'D'un autre côté, j'ai pu terminer cette course plus calmement. Thibau Nys était à l'attaque et je ne devais pas rouler derrière mon équipier. Cette tâche était pour Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout. Je devais simplement attendre et m'assurer de terminer deuxième.

Je suis content de ma condition, je vais en France avec confiance. Là, je ne devrai pas attendre Thibau car nous ne roulerons pas pour la même équipe.' Vainqueur à deux reprises et quatre fois deuxième depuis le début de la saison, Iserbyt a dû se contenter de la troisième place. 'Je suis tombé sur deux coureurs super forts aujourd'hui', a commenté le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal.

Thibau Nys gagne le cross du Koppenberg, onze ans après son père SvenThibau Nys a remporté le cross du Koppenberg, première manche du Trophée X2O de cyclocross, mercredi, à Audenarde. Le coureur de Baloise Trek Lions s'est imposé devant le Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) et Eli Iserbyt (Pauwels Sauces-Bingoal).

