Lars Daelmans nestelt zich ondanks pech op negende plaats in Koppenbergcross: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt

In de voetsporen van vader Sven: Thibau Nys temt modderige Koppenberg en soleert op indrukwekkende wijze naar z'n eerste kasseiJan Bakelants fietst monstertocht van 600 kilometer voor het goede doel: "Een afstand die mijn fantasie ver te boven ging"

Starturen Koppenbergcross aangepast in functie van bekermatch tussen Lierse en AntwerpMet de Koppenbergcross wordt de eerste van een rist klassiekers in het veld afgewerkt. Wie wint op de Bult van Melden mag al meteen van een geslaagde start van het seizoen spreken. Hieronder alles wat u moet weten van deze mythische wedstrijd. Lire la suite ⮕

Na amper twee minuten was ze al ribbedebie: Fem van Empel wint ook Koppenbergcross met grote overmacht, twee BOf de wedstrijd nu zoals gewoonlijk om 13u40 begint of door het bekervoetbal van vanmiddag zoals vandaag om 11u50: er staat voorlopig geen maat op Fem van Empel. De wereldkampioene liet op en rond de Koppenberg de verzamelde concurrentie al na twee minuten achter en reed op het loodzware parcours solo naar de zege. Lire la suite ⮕

Sven Nys snapt afzeggingen voor Koppenbergcross niet: “Je moest al bij de start van het seizoen klaar zijn”Woensdag staat met de Koppenbergcross een echt monument op de kalender. Komend weekend wordt echter ook gestreden om de Europese titel en dus hebben nogal wat renners afgehaakt. Lire la suite ⮕

Cyclocross : Fem Van Empel parfait sa préparation pour l’Euro en s’imposant à OudenaardeEt une victoire de plus pour Fem Van Empel en cyclocross ! La coureuse Néerlandaise a remporté le Koppenbergcross à... Lire la suite ⮕

Cyclocross : Fem Van Empel s'impose avec des écarts monstrueux sur ses adversaires à OudenaardeEt une victoire de plus pour Fem Van Empel en cyclocross ! La coureuse Néerlandaise a remporté le Koppenbergcross à... Lire la suite ⮕