‘Langs alle kanten wordt mijn familie in Gaza opgejaagd, ze kunnen nergens heen’

27-10-23 05:31:00 / La source: destandaard

In een West-Vlaamse kringloopwinkel werkt Abdullah. Zijn vrouw zit vast in Gaza en vlucht er van de ene plek naar de andere, opgejaagd door de bommen. ‘Mijn neef is dood’, zegt hij tegen Rino Feys. ‘En zijn vrouw en drie kinderen.’