Lang leve het celebrityparfum

Twee 48 urenstakingen bij spoor in november en december - Belgische die stenen probeerde mee te nemen uit Turkije mag weer naar huisGisteren om 14:34Gisteren om 14:20ReportageHet tweede seizoen van ‘Minx’: geld corrumpeert ook feministen‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Nieuwe digitale tool zou blunders met uitleveringsverzoek, zoals in zaak Abdesalem Lassoued, moeten vermijdenEen nieuwe digitale tool voor magistraten en parketpersoneel zou blunders zoals die plaatsvonden met het Tunesische uitleveringsverzoek van Abdesalem Lassoued, de dader van de terreuraanslag in Brussel op 16 oktober, moeten vermijden. Dat heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt donderdag aangekondigd op het Brusselse parket. Lire la suite ⮕

Twee Waalse werklozen lichtten 22 jaar lang de staat op en moeten nu 150.000 euro terugbetalenNa de ontdekking van een cannabisplantage blijkt dat twee Waalse vijftigers domiciliefraude pleegden. Ze moeten nu meer dan 150.000 euro aan onterechte uitkeringen terugbetalen. Lire la suite ⮕

Chinese oud-premier Li Keqiang (68), die aan de kant geschoven werd door president Xi Jinping, is plots gestorvenLi Keqiang was tien jaar lang premier van China Lire la suite ⮕

Minstens 22 doden en 50 gewonden na schietpartij in Amerikaanse staat Maine, dader op de vluchtDe man liep zou op 3 plaatsen mensen beschoten hebben. Lire la suite ⮕

Opgepakte Palestijn vrijgelaten na verhoor door politieDe 23-jarige Palestijn die opgepakt werd omdat hij zou gedreigd hebben met een aanslag, is na zijn verhoor door de politie vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket. Uit het onderzoek is gebleken dat hij geen banden zou hebben met terroristische activiteiten, klinkt het. Bovendien is er twijfel over de ernst van zijn uitlatingen. Lire la suite ⮕

Vijf weekends en zes dagen geen treinverkeer door brugwerfMet het ingaan van de herfstvakantie wacht treinreizigers een maand lang hinder op het spoor. Door de werkzaamheden aan de spoorbrug rijden er vijf weekends lang geen treinen tussen Herentals en Lier. Lire la suite ⮕