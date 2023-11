Lancement de l’ACAVA, la nouvelle association des commerçants d’Aubange : « La ville a un énorme potentiel ! »

02-11-23 08:09:00 sudinfo_be

80 personnes réunies pour le lancement de l’ACAVA, l’association des commerçants et artisans de la ville d’Aubange. Il y a 450 indépendants et entreprises à Aubange. Le but est de les fédérer pour qu’ils fassent du business entre eux et, qu’ensemble, ils incitent les Aubangeois à consommer chez eux.