Lampionnenwandeling haalt 2500 euro op voor Think Pink

Ongeveer 50 mensen maakten dinsdagavond een wandeling met lampionnetjes ten voordele van Think Pink. Ze vertrokken aan de parking van Gunfire en hielden halt aan de aëroclub waar hen een barbecue …

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …De heraanleg van het kruispunt Bredabaan-Essensteenweg-Sint-Jobsesteenweg zal pas eind november afgerond zijn. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer dat verantwoordelijk is voor de heraanleg …Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verleent een nieuwe subsidie van 26.

Dragons bestaan 75 jaar: : “Kleinkinderen en grootouders spelen hier hun match in hetzelfde weekend, prachtig om te zien” Hockeyclub Dragons bestaat 75 jaar. De club behoort al vele jaren tot de Belgische en Europese top en is de trotse bezitter van niet minder dan vier kunstgrasvelden en een mooi clubhuis The Mansion …De 24-jarige Hanne Liégeois uit Brasschaat werd zopas samen met haar volledig uit meisjes bestaande team Collusion Crew wereldkampioen in de “Waacking-dans”. Hanne deed dit in het Portugese Obidos. headtopics.com

Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Arbeider (23) uit Arendonk valt in betonsilo en komt om het leven

Na 50 jaar leegstand herleeft sprookjesachtig kasteeldomein in Mechelen: “We delen onze taart graag met de gemeenschap”

Bram Dupré haalt longlist Bachelorprijs met ontwikkelen droneplatformBram Dupré (22) uit Kessel (Nijlen) staat op de longlist van de Bachelorprijs 2023. Hij haalde deze lijst met het ontwikkelen van een platform om drones veilig te laten landen op schepen. Lire la suite ⮕

Britney Spears haalt aankondiging van tweede biografie weer offlineHaar biografie ‘The woman in me’ schopte het overnachts tot een bestseller, dus was Britney Spears (41) er als de kippen bij om een vervolg te beloven. Maar niet veel later haalde de zangeres de aankondiging weer offline. Lire la suite ⮕

Britney Spears haalt aankondiging van tweede biografie weer offlineHaar biografie ‘The woman in me’ schopte het overnachts tot een bestseller, dus was Britney Spears (41) er als de kippen bij om een vervolg te beloven. Maar niet veel later haalde de zangeres de aankondiging weer offline. Lire la suite ⮕

Man (34) mag nachtclub niet meer binnen en haalt pistool boven: “Schoot meermaals in de lucht”Een 34-jarige man loste meerdere schoten met een alarmpistool dit weekend in een nachtclub de Chinstraat in Gent. De man viel klanten lastig en werd daarop de toegang tot de club ontzegd. Lire la suite ⮕

Wat maakt een spookhuis zo eng?Wat maakt spookhuizen zo akelig? Het komt allemaal neer op primaire, diep ingewortelde over­levingsinstincten. Dat, en een ‘schieven architect’. Jeroen Struys Lire la suite ⮕

Factcheck: nee, dit rapport bewijst niet dat oorlog in Oekraïne de EU ‘bankroet’ maaktEen gastbijdrage op de alternatieve nieuwssite Frontnieuws kopt dat de oorlog in Oekraïne de EU 'bankroet' maakt. Het artikel legt de hoofdoorzaak van die Lire la suite ⮕