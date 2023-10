La visite des scouts à Bobbejaanland ne se passe pas du tout comme prévu : « Ce qui aurait dû être une journée

Avant même que le groupe ne monte dans le bus pour se rendre à Bobbejaanland dimanche dernier, le mécontentement était déjà présent parmi les chefs. Certains parents avaient déjà pris contact avec le parc concernant son accessibilité aux personnes à mobilité réduite et la réponse n’a pas été tout à fait celle espérée...

Pourtant, d’après le site internet, le parc est accessible aux personnes à mobilité réduire.En arrivant, nouvelle déception : après avoir aidé un jeune scout qui portait des attelles à monter dans une attraction, les chefs ont été pris à part par les employés du parc, qui les ont invités à ne pas revenir sur l’attraction en raison de la lenteur de l’embarquement.

Lire la suite:

sudinfo_be »

La journée au parc d’attractions Bobbejaanland vire à l’indignation pour les scouts: « Ils ont préféré qu’ilsCe qui devait être une belle journée s’est transformé en une véritable douche froide pour les membres du « AKABE Scouts ‘t Kruierke Balen », un groupe de scouts pour enfants handicapés. Lire la suite ⮕

Epargne, loyer: voici tout ce qui change ce 1er novembreLes loyers des logements énergivores peuvent à nouveau être indexés en Wallonie Les propriétaires de logements à faible performance énergétique situés en Lire la suite ⮕

Les perturbations à prévoir ce jeudi et ce vendredi à Bruxelles, en marge du sommet européenPour la 6e fois cette année, un sommet européen se tiendra à Bruxelles, au 165 rue de la Loi, le jeudi 26 et vendredi... Lire la suite ⮕

– LASK : « Ce sera un match très important, c’est certain »Koki Machida, le défenseur japonais de l’Union, se livre avant la réception de LASK en Europa League ce jeudi soir. Lire la suite ⮕

| Choc de P1 entre Tilff et Grâce-Hollogne ce samedi: «Des retrouvaillesSeul club à avoir fait tomber les Buffalos en championnat l’an dernier en P2, le groupe de Gilles Dubru les retrouvent en P1 avec l’étiquette de leader qui leur va assez bien. Lire la suite ⮕

Salon de Genève : ce sera sans Mercedes et BMWAprès 4 ans d’absence et la création d’une « franchise » au Qatar, le Salon de Genève revient enfin sur ses terres au printemps prochain. Mais on commence à se demander qui sera là pour le voir… Lire la suite ⮕