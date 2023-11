La vigilance est de mise ce jeudi à cause de la tempête Ciaran : alertes jaune et orange sur la Belgique, le

Le ciel deviendra changeant avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux, localement accompagnés d’averses dans le courant de la journée. Dans l’ouest, le ciel sera très nuageux avec des averses plus fréquentes. Le vent de sud à sud-sud-ouest sera généralement fort avec des rafales jusqu’à 80 ou 90 km/h sur l’est, 90 ou 100 km/h dans le centre.

En raison de la tempête Ciaran, l’IRM a émis une alerte orange pour la Côte et la Flandre occidentale, jaune pour le reste des provinces belges.Les maxima seront compris entre 9 et 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 12 et 14 degrés ailleurs.Ce soir et cette nuit, les pluies ou les averses devraient essentiellement concerner le nord-ouest du pays. Les minima se situeront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine.

