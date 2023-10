La vente de Bruges, une idée cadeau pour les fêtes

Te koop. For Sale. A vendre. Sur le marché des entreprises à céder, on plante rarement un piquet doublé d’une pancarte au pied du bâtiment. Un stade en l’occurrence, dans le cas du FC Bruges, vaisseau amiral du football belge depuis une dizaine d’années maintenant. Un intervalle qui correspond à la baisse de pavillon des deux autres blasons historiques du paysage, Anderlecht et le Standard.

Un recrutement du président qu’en temps ordinaires, personne n’aurait osé contester, mais que le Conseil d’administration n’hésite désormais plus à mettre sur la table. Il est de plus en plus clair que la ligne directe entre Verhaeghe et son homme de confiance de toujours, Vincent Mannaert, est interrompue quelque part sur la cursive. Son absence lors de la toute récente défaite à Courtrai (1-0) fut par exemple très remarquée.

Vanaken offre la victoire à Bruges en toute fin de match face à l'AntwerpBruges a arraché la victoire dans les dernières minutes face à l'Antwerp grâce à un but de Vanaken dans une rencontre

Un cycliste de 61 ans décède dans un accident avant le match Bruges-AntwerpUn supporter se rendant au match est décédé après être entré en collision avec une voiture aux abords du Jan Breydel Stadium.

D1A : Vanaken et le FC Bruges éjectent l'Antwerp du Top 6À défaut d'avoir été brillants, les « Blauw en Zwart » ont renoué avec le succès en Jupiler Pro League, confirmant la « semaine de l'horreur » vécue par l'Antwerp.