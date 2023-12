Alors que l’offre de divertissement s’étend de jour en jour, des chercheurs et des citoyens réfléchissent à la façon de mettre à profit notre temps libre. De nouveaux loisirs, « non subis ».plaide coupable: «La moyenne quotidienne de temps passé sur mon Smartphone avoisine les cinq heures, dont trois heures de réseaux sociaux. Je reçois chaque jour une centaine de notifications diverses. J. Et c’est sans compter le temps passé sur mon ordinateur.

A peine étanchée, la soif de consulter mon fil réapparaît. Quelques minutes suffisent pour que l’attraction de l’écran noir revienne brouiller mes pensées. Quoi que je fasse, aussi passionnante que soit mon occupation, aussi beau que soit le concert auquel j’assiste ou le musée que je visite, le désir est là, comme une démangeaison permanente.»La Tyrannie du divertissement (1) accrédite la légende selon laquelle un chercheur universitaire prend pour objet de recherche ce qui représente ses faillites personnelle





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

De la COP28 à Dubaï à Singapour : le laboratoire vert de la ville de demainAlors que la ville a enregistré cet été des records de chaleur jamais vu depuis 40 ans, les habitants de Singapour n’en...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

La République démocratique du Congo face à des élections chaotiquesAlors que des élections générales sont prévues en République démocratique du Congo, de nombreuses failles dans le processus électoral ont été dénoncées, mettant en doute la tenue du scrutin dans les délais prévus.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

La Pro League : leçons du premier tour et mercato d’hiverAlors que la fin du premier tour se joue ce week-end et que le mercato d’hiver approche, la Pro League est déjà riche en leçons. Tour des stades, sur la route des tendances de saison.

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

Nucléaire, marche pour le climat, montée des extrêmes… : le coprésident Ecolo Jean-Marc Nollet est notreMarche pour le climat ce dimanche, montée des extrêmes, propos du Premier ministre sur le nucléaire, progression des Engagés, tensions à Anderlecht, ce samedi le coprésident d’Ecolo, alors que la COP 28 démarre à Dubaï, se souvient de ses combats verts : « Je suis allé à la COP21 de Paris et à d’autres aussi.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Valérie Trierweiler : « Écrire, c’est déjà une manière d’agir »Depuis 2007, l’ex-épouse de François Hollande a poursuivi son parcours avec engagement. Au fil des pages, elle attire l’attention sur « l’effondrement des tendresses ». Elle qui a toujours loué le lien qu’elle possède avec ses enfants « et leur tendresse à son égard » n’a jamais caché qu’il était urgent de remettre l’être humain au cœur de la société. Alors qu’on peut se demander si elle va se présenter aux prochaines élections européennes, au fil de ses livres, elle murmure des mots clairs : « Écrire, c’est déjà une manière d’agir ». Un premier signal ? Entretien. Ce livre est particulier, il parle aussi d’un autre modèle possible de société, non ? L’idée de cet ouvrage est née de deux inspirations. La première c’est une promesse faite à Stéphane Hessel, à la suite de la parution de son livre « Indignez-vous », qui avait rencontré un impact considérable

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

La Tyrannie du divertissementAlors que l’offre de divertissement s’étend de jour en jour, des chercheurs et des citoyens réfléchissent à la façon de mettre à profit notre temps libre.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »