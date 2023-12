La trêve hivernale des cyclistes professionnels

Vous n’avez plus trop de nouvelles des meilleurs cyclistes du monde, et c’est assez normal. Le peloton termine en ce moment la traditionnelle trêve hivernale. Depuis les dernières courses, dans le courant du mois d’octobre, les coureurs ont pris des vacances bien méritées. La plage et le soleil pour certains, la famille pour d’autres, le temps d’oublier un peu le vélo. Une coupure très courte finalement puisqu’ils sont déjà de retour sur les pédales.

L’entraînement pour la saison 2024 a commencé. Nous avons profité de la présentation de l’équipe française Decathlon AG2R La Mondiale, en début de semaine, pour parler de cette coupure hivernale. 'Moi je n’ai absolument pas touché à mon vélo pendant quatre semaines. Il n’y a pas eu de souci, je m’en suis passé et je l’ai bien vécu !', raconte Nans Peters, ancien vainqueur d’étape sur le Tour de France et le Giro. 'Pendant la coupure on s’arrête quasiment complètement. Ça permet de toucher à d’autres sports que tu n’as pas le temps de pratiquer pendant la saiso





