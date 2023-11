La tempête Ciaran provoque de nombreux dégâts dans la région de Verviers : près de 140 interventions des

Les pompiers de la zone VHP ont eu du travail cette nuit en région verviétoise. « Nous avons commencé à intervenir dès 3h30 cette nuit pour des arbres sur la route, sur des voitures, des tôles envolées, un chapiteau également envolé », nous informent les pompiers.

Près de 140 interventions ont été réalisées jusqu’à maintenant. « À 8h00 ce matin, la Zone de secours comptait toujours près de 70 pompiers toujours en intervention. L’ensemble des communes défendues par la Zone VHP ont été touchées, avec des secteurs plus impactés que d’autres, comme Fraipont, Theux, Sprimont et les communes du Plateau de Herve », ajoutent les pompiers.

