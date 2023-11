La tempête Ciaran a fait sa première victime en France : un chauffeur routier a perdu la vie, trois

Un homme, chauffeur routier, a tragiquement perdu la vie « dans un accident de la route dans l’Aisne avec un arbre tombé sur le camion », a annoncé le ministre français des Transports, Clément Beaune, sur franceinfo. « Cela montre que même dans les départements qui ne sont pas en vigilance rouge, il y a des risques très forts sur la route », ajoute-t-il.

Dans le Finistère, Météo-France a enregistré vers 3h du matin 193 km/h à Plougonvelin, où se trouve la pointe Saint-Mathieu, 171 km/h à Lanvéoc, dans la presqu’île de Crozon, et 156 km/h à Brest. « Les rafales de vent sont exceptionnelles sur la Bretagne et de nombreux records absolus sont battus » localement, indique Météo-France sur X (anciennement Twitter).

