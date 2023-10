La taxe sur les hébergements touristiques quadruplée à Clavier : elle passe de 25 à 100 euros/lit

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Les gîtes, Airbnb et autres logements touristiques ont le vent en poupe dans le Condroz. A Clavier notamment.

Il a suffi d’une seule participation à Sam, 19 ans, pour que sa vie change à jamais : « Nous sommes restés assis là, en nous demandant si c’était réel » (photo) Dimitri ne peut plus venir faire ses courses quand il le souhaite chez Colruyt : « Je dois prévenir des semaines à l’avance que je vais venir » (photo)

«Des coucougnettes?»: l’énorme bourde de Michaël face aux vaches de Sébastien dans «L’amour est dans le pré» (vidéo)

Un premier championnat du monde féminin de motocyclisme lancé en 2024Le premier championnat du monde féminin de moto de vitesse se tiendra en 2024, a annoncé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) samedi lors d'une conférence de presse à Jerez, en Espagne. Lire la suite ⮕

Bart Somers wil geen ministerpost meer na 2024: “Ik maak plaats voor nieuwe mensen”Open VLD-kopstuk Bart Somers ambieert geen ministerpost meer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft hij aangegeven bij VTM Nieuws. “De jongeren uit de partij hebben gevraagd aan mensen van mijn generatie om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik doe exact dat. Lire la suite ⮕

La taxe proportionnelle sur les déchets augmentera en 2024 à AwansLors du dernier conseil communal d’Awans, le montant relatif à l’enlèvement des déchets a été abordé par l’assemblée. Si la taxe forfaitaire reste inchangée, la taxe proportionnelle change. Lire la suite ⮕

Élections 2024: voici quand et où voterLes prochaines élections fédérales, régionales et européennes auront lieu le 9 juin 2024. Pour cela, les citoyens belges de plus de 18 ans sont invités à Lire la suite ⮕

Les travaux à l’école de Sommière commenceront en août 2024L’école fondamentale de Sommière, dans l’entité d’Onhaye, va bénéficier d’une rénovation conséquente. À commencer par l’arrière du bâtiment principal, dès août 2024. Lire la suite ⮕