La taxe proportionnelle sur les déchets augmentera en 2024 à Awans

Disparition de Lina, 15 ans : « Il se dit que le petit ami de Lina aurait demandé une pelle et une bâche peu avant la disparition de la jeune fille » Une première en 70 ans : la « comète du Diable », dotée de « cornes » et d’un volcan de glace, prend la direction de la Terre, elle est trois fois plus grande que l’Everest !

Mais comment a-t-il fait ? Ce cycliste a une bien étrange façon de transporter des objets lourds à vélo, « l’homme au cou le plus fort de l’univers ! » (vidéo)Erin, 29 ans, fait une terrible découverte lors du mariage de sa meilleure amie: « J’ai tout de suite commencé à craindre le pire»L’auteur du coup de couteau qui a tué Geoffrey Provost inculpé pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la... headtopics.com

Commerce en centre-ville : Visé tire son épingle du jeu, Liège sauve les meubles grâce à ses petites rues piétonnes et Aywaille s’effondre François Fornieri confie la cuisine de son nouveau restaurant « Le vieux Liège » à Mario, le chef du Pane e Vino, et la salle à Marina (ex-Ciociaria)

Les Liégeois d’Ardent Group s’associent avec Dream Energy pour accélérer le déploiement de superchargeurs pour les voitures électriques L’auteur du coup de couteau qui a tué Geoffrey Provost inculpé pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner headtopics.com

Un premier championnat du monde féminin de motocyclisme lancé en 2024Le premier championnat du monde féminin de moto de vitesse se tiendra en 2024, a annoncé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) samedi lors d'une conférence de presse à Jerez, en Espagne. Lire la suite ⮕

Bart Somers wil geen ministerpost meer na 2024: “Ik maak plaats voor nieuwe mensen”Open VLD-kopstuk Bart Somers ambieert geen ministerpost meer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft hij aangegeven bij VTM Nieuws. “De jongeren uit de partij hebben gevraagd aan mensen van mijn generatie om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik doe exact dat. Lire la suite ⮕

Elections communales à Huy : les méga chantiers seront terminés pour octobre 2024 « Je suis très fier »À un an des élections communales, la majorité hutoise (PS-MR-IdHuy/ Les Engagés) dresse son bilan. Christophe Collignon, bourgmestre en titre, se dit « très fier » des réalisations accomplies. Lire la suite ⮕

Voici les 6 séries à voir absolument avant 2024 si tu es étudiantRien de mieux, après une grosse journée de cours, que de se poser devant un épisode de sa série du moment. Pour que tu sois à jour et parce qu’on sait que tu es un.e amateur.ice de séries, on te donne les 6 séries que tu dois voir absolument avant 2024. Comme ça, tu seras bien à jour quoi, tu as compris le concept. Lire la suite ⮕

Un homme perd la vie lors d’un rassemblement de voitures : l’organisateur louviérois s’exprimeUn rassemblement de voitures qui s’est tenu au Grand Large à Mons, vendredi soir, a provoqué de gros embouteillages. Une personne y a malheureusement perdu la vie. L’organisateur louviérois et la police réagissent. Lire la suite ⮕