La taxe 2020 sur les résidences secondaires de Knokke-Heist déclarée illégale

Selon l'administration communale, la taxe vise à garantir la cohésion sociale. La commune explique également que le nombre important de secondes résidences augmente le coût de la sécurité. L'administration doit aussi investir dans des logements sociaux et abordables. En effet, l'afflux de résidents secondaires entraîne une augmentation des prix, affirme-t-elle. La cour a rejeté cet argument dans son arrêt.

La cour n'a pas non plus trouvé de preuve que la cohésion sociale serait perturbée par les résidents secondaires. 'Rien ne permet raisonnablement de déduire que l'imposition d'une taxe sur les résidences secondaires modifierait le degré de cohésion sociale.' La cour a également estimé qu'aucune distinction ne pouvait être faite entre les résidents principaux et secondaires.

