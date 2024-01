La série 'Plus belle la vie' fait son retour avec 'Plus belle la vie, encore plus belle'

Moins d'un an après l'arrêt de la série française, 'Plus belle la vie' retrouve le petit écran avec 'Plus belle la vie, encore plus belle', sous le signe de la renaissance : entre coups de foudre, nouveaux arrivants et guest-stars, c'est 'presque repartir sur une page blanche', explique la productrice, Clémentine Planchon, qui travaillait déjà sur la série originelle.Un véritable challenge pour toute l'équipe.

Comme l'explique Thierry Machari, le directeur de production, 'à l'arrêt de la série, tout a été vendu et au mois de juillet, quand on est arrivé ici, tous les bâtiments étaient vides. On a eu trois mois pour tout reconstruire'. Une renaissance sur les ruines du quartier du MistralPour l'intrigue, l'histoire elle-même renaît de ses cendres puisque tout commence un an après l’effondrement du quartier du Mistral. Ses anciens habitants remettent les compteurs à zéro dans un tout nouveau quartier. Leur vie a doucement pris un nouveau départ dans le Panier. Dans ce premier épisode, tout le monde se retrouve pour l’inauguration du nouveau bar de Thomas, Kilian et Barbar





rtlinfo » / 🏆 8. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Vlaams Belang en Flandre, PTB en Wallonie: « Ce sont plus ou moins les mêmes électeurs »Georges-Louis Bouchez (MR) et Melissa Depraetere (Vooruit) regrettent la montée des extrêmes, qu'il s'agisse du Vlaams Belang ou du PTB.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

De plus en plus de Belges renoncent à leur héritageLes Belges sont de plus en plus nombreux à refuser leur héritage. Une augmentation de 44% des renonciations a été constatée depuis 2018. Les héritiers refusent souvent un héritage en raison des dettes laissées par leur proche décédé.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les 10% des Belges les plus riches émettent-ils vraiment 50 tonnes de CO2, soit dix fois plus que les 10% les plus pauvres ?Sur le plateau de QR Le Débat ce mercredi 13 décembre, Jean-Marc Nollet (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR) se sont...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Certains produits moins chers en Belgique qu'ailleursUne étude de l'Observatoire des prix révèle que certains produits sont moins chers en Belgique que dans les pays voisins. Les produits non transformés et les produits de marque distributeurs sont particulièrement moins chers en Belgique. Cependant, pour certains produits alimentaires, les consommateurs belges ont payé plus que les consommateurs français.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Guerre en Ukraine: Kiev et Kharkiv visées par des attaques 'massives' russes, au moins 4 mortsAu moins quatre personnes ont été tuées mardi matin dans un nouveau bombardement massif de l'Ukraine par la Russie, selon les autorités ukrainiennes. A Kiev, une femme âgée a succombé à ses blessures dans une ambulance, selon le maire Vitali Klitschko.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

La facture d’électricité la moins chère depuis octobre 2021Une observation exacte, qui est la conjonction entre une situation globalement favorable sur les marchés… et une météo particulièrement venteuse. Mais ces prix sont-ils amenés à durer ? Le point en 5 questions.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »