La séance du conseil communal de Dinant interrompue pour la deuxième fois

Pour la deuxième fois en l'espace de sept jours, la séance du conseil communal de Dinant a dû être levée ce lundi soir. À nouveau, l'opposition (LDB) mais également le groupe formé autour du premier échevin Robert Closset (DINANT) ont quitté la salle au moment de voter le nouveau plan de stationnement élaboré par le Collège. Le quorum requis n'étant plus atteint, la séance a été interrompue.

'Tel qu'il est présenté actuellement, nous pensons que ce projet sera défavorable aux habitants de Dinant et à ceux qui viennent y travailler' explique Christophe Tumerelle (LDB), 'C'était le seul moyen démocratique à notre disposition pour empêcher que ce plan ne passe.' Ce plan de stationnement, qui verra le nombre de places gratuites se réduire drastiquement dans les rues du centre-ville, Robert Closset n'en veut pas non plus. 'C'est une entreprise privée qui sera chargée de contrôler les véhicules, son objectif ce sera de faire du business et rien d'autre' s'insurge t-i

