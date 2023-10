La sacrée paire de Mélanie Geelkens | Dans le handicap (aussi), mieux vaut être un homme

Aditi, l’asbl qui offre des services d’accompagnement sexuel aux personnes en situation de handicap, fête cette année ses 10 ans d’existence. Un service dont les bénéficiaires sont majoritairement des hommes. Comme si les besoins des femmes étaient minimisés. Les femmes handicapées sont pourtant davantage victimes d’abus.

Parfois, c’est juste un câlin, un bisou sur la bouche, un massage. Et parfois, Maxime et Lola (1) font l’amour. C’est «plus facile qu’avec les filles de la gare du Nord»,. Accessoirement, le presque quarantenaire ne s’y fait plus dépouiller par des individus profitant de sa déficience mentale. Si sa vie affective et sexuelle est aujourd’hui plus sécurisante, c’est par l’entremise d’Aditi.

«Toutes les expériences d'assistance sexuelle rapportées dans recherche concernent des besoins "masculins", jamais une femme n'en ayant fait la demande, ce qui illustre à nouveau la prégnance des stéréotypes de genre en la matière», pointait, en 2018,du Conseil des femmes francophones de Belgique sur le handicap, les violences et la sexualité. «Nous adaptons notre offre, justifiait dans ces pages Alain Joret, coresponsable de l'asbl.

Dix ans d'accompagnement sexuel en Belgique francophone : « Les personnes handicapées ont besoin de faire l'amour »

