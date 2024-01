La sacrée paire de Mélanie Geelkens | Affaire Depardieu: « Il suffirait de reconnaître que ça pue, Gégé »

La gloire et les frasques de Gérard Depardieu ont eu une résonnance mondiale. Mais aussi complexe soit notre personnalité, son examen attentif met en évidence notre vraie nature. Gérard Depardieu ne peut pas être un monstre puisqu’il se révèle aussi, pour ses proches, un ami délicat, un conjoint ou un père pudique. Si ces deux positions s’affrontent bien sûr, elles manquent symétriquement ce qui est en jeu.

Traiter une personne de monstre revient à faire deux choses : le déshumaniser et l’identifier à son acte. L’acte fait le monstre. Et c’est parce qu’il fait le monstre que l’acte est monstrueux. Disculper une personne au nom de ses qualités humaines vise au contraire à éclairer son épaisseur émotionnelle, et à montrer à cette aune que cette personne aurait été incapable de commettre les actes qu’on lui reproche.son examen attentif met en évidence notre vraie nature





