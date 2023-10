La Russie « exécute des soldats » qui refusent d’obéir aux ordres en Ukraine, selon la Maison Blanche

Pourquoi la Belgique a plus de mal que les autres à renvoyer les étrangers en situation irrégulière (infographies)Voici les communes belges où on gagne le plus d'argent (carte interactive)

« Hadja Lahbib s’en sort à nouveau bien » : la responsabilité des Affaires étrangères a-t-elle été occultée dans l’affaire Lassoued ?

Lire la suite:

LeVif »

Un cessez-le-feu à Gaza 'ne bénéficierait qu'au Hamas', répète la Maison BlancheUne trêve dans la bande de Gaza 'ne bénéficierait qu'au Hamas', a répété mardi la Maison Blanche, à l'heure où Israël multiplie les frappes aériennes contre ce groupe islamiste palestinien auteur d'une attaque sans précédent en sol israélien. Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine : la Russie entraîne ses forces à une « frappe nucléaire massive » de riposteLa Russie entraîne son armée au lancement d’une « frappe nucléaire massive » de riposte, a annoncé mercredi le ministre de la Défense Sergueï Choïgou après des tirs d’essai de missiles balistiques. Lire la suite ⮕

– Guerre en Ukraine : la Russie entraîne ses forces à une 'frappe nucléaire massive' de riposteLe Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe, a adopté mercredi à l'unanimité la loi qui révoque... Lire la suite ⮕

– Guerre en Ukraine : Washington annonce une nouvelle aide militaire à l'UkraineLes Etats-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine en soutien à la contre-offensive... Lire la suite ⮕

La journaliste russo-américaine arrêtée en Russie formellement inculpéeLa journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva, arrêtée le 18 octobre en Russie, a été formellement inculpée jeudi pour des manquements liés au statut d''agent de l'étranger', a annoncé son employeur, le média américain Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Lire la suite ⮕

La Russie entraîne ses forces à une « frappe nucléaire massive » de riposteSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕